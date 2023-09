France : l’acteur Mathieu Kassovitz, blessé dans un accident de moto, est hors de danger

Selon le parquet d’Evry, l’acteur était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à moto à l’autodrome de Linas-Monthléry (Essonne). Il n’a pas percuté d’autre véhicule. Il a été éjecté du deux-roues qu’il conduisait seul et a violemment chuté au sol. L’acteur, qui portait un casque au moment des faits, n’a pas de traumatisme crânien. Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte par le parquet d’Evry et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Connu du grand public pour le rôle de Malotru, agent secret de la série à succès "Le bureau des légendes", Mathieu Kassovitz mène une carrière éclectique d’acteur-réalisateur. Il a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma en 1995 avec le film en noir et blanc "La Haine" qu’il a lui-même réalisé, sur le malaise des banlieues et les violences policières. Ce film-évènement lui vaudra un prix à Cannes. Comme acteur, Mathieu Kassovitz a tourné des dizaines de films ("Un héros très discret" de Jacques Audiard, "Amen" de Costa-Gavras, "Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain"de Jean-Pierre Jeunet) et a même tenté l’aventure hollywoodienne ("Gothika", 2003).