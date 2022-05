France : l’accord historique avec Insoumis voté ce jeudi soir au PS : "Ce ne sera pas une formalité !"

Le Parti socialiste soumet jeudi soir à son parlement interne l’accord historique noué avec La France insoumise (LFI) pour les législatives, une "bataille titanesque" au moment où le parti menace d’exploser, plusieurs grandes figures rejetant l’alliance.

Le premier secrétaire Olivier Faure et ses lieutenants se sont épuisés à négocier, jour et nuit, un accord avec LFI, comme l’avaient auparavant obtenu écologistes et communistes, permettant d’être en situation de sauver la plupart des députés sortants socialistes.

Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Le vote de ce texte à partir de 19 heures au Conseil national, organisé en visioconférence et en présentiel au siège d’Ivry-sur-Seine, leur promet quelques sueurs froides.