France : Jean-Luc Mélenchon tente de réunir la gauche autour de lui et se voit bien Premier ministre

Cette semaine, le patron de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon va de déclarations optimistes en déclarations optimistes : "On peut conquérir le pouvoir" déclare-t-il au journal L’Humanité. "Je demande aux Français de m’élire Premier ministre", clame-t-il sur la chaîne d’information en continu BFMTV. Son objectif est clair : faire briller la gauche aux élections législatives françaises qui auront lieu le 12 et le 19 juin prochain. Mais pour cela, Jean-Luc Mélenchon doit réussir à réunir les forces politiques de la gauche et le défi est de taille.

Ces derniers jours, La France Insoumise a donc mené des négociations avec cinq partis différents : les écologistes d’EELV, le parti communiste (PCF), le Parti socialiste (PS), le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et l’Engagement (le mouvement de l’ex-candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg). Jean-Luc Mélenchon propose à tous de se présenter aux élections législatives sous une bannière commune, celle de l’Union populaire. "Nous leur proposons une bataille pour gagner. C’est fédérateur, non ? Il faut qu’ils sortent de la lose", et "assument la volonté de gagner", s’est-il exclamé samedi dans le Journal du dimanche.

Quoi qu’il en soit, ces négociations pour un rassemblement de la gauche patinent, notamment avec le Parti socialiste qui a publié un communiqué de presse optimiste vendredi matin avant de se retirer des négociations plus tard dans la journée. Le PS demande à La France Insoumise de "rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité". En interne, beaucoup s’opposent à ce rapprochement dont la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo et François Hollande. Les points de friction important pour l'ancien Président de la République sont notamment les orientations de La France Insoumise en matière de politique internationale, par exemple sur la question de la place de la France au sein de l'Union européenne et de l'Otan.

Du côté des écologistes, où les négociations avec La France Insoumise s’étaient tendues depuis deux jours, les discussions ont repris vendredi après-midi. "L’accord est en vue", a annoncé sur France 2 le secrétaire général du parti écologiste.

L’objectif pour La France Insoumise est de faire aboutir rapidement ces différentes négociations pour tenir une convention d’investiture le 7 mai, soit dans une semaine. Réaliste ou pas ? L’affiche de campagne a en tout cas déjà été dévoilée mardi dernier.