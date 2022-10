France : Guillaume et Adrien Pire, vignerons au Château de Fosse-Sèche

Accompagné de sa mère et de son beau-père, Guillaume parcourt la France à la recherche d’une nouvelle propriété pour s’y installer. La famille a eu un vrai coup de cœur pour le Château de Fosse-Sèche dans le Maine-et-Loire et en est littéralement tombée amoureuse. Adrien, les a rejoints en 2010 et à partir de mai 2012, les deux frères ont repris conjointement le vignoble. Passionné d’écologie, Guillaume décide de reprendre la production et la commercialisation des vins de Fosse-Sèche. En parallèle, Adrien est responsable de la gestion du vignoble, de l’administration et de la comptabilité. Aujourd’hui, avec le soutien de leurs compagnes, ils entretiennent le Château de Fosse-Sèche et vivent sur la propriété. Ils utilisent toujours leurs compétences complémentaires dans une ambiance familiale. Ces amoureux du vin et de la nature profitent au maximum de leur merveilleux terroir.