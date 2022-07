France Gall : "Bébé requin", une chanson moins innocente qu'il n'y parait

Voici l'analyse qu'en fait Bruno Tummers : "L'univers de France Gall est assez mélangé car il y a à la fois des chansons pour enfants avec Sacré Charlemagne et il y a beaucoup de titres qui parlent de son métier N’écoute pas les idoles, Poupée de cire, poupée de son. Ce sont les plus intéressants parce que c’est un peu la vedette qui se regarde, il y a une prise de distance et souvent ces chansons sont signées Gainsbourg. C’est la poupée de son qui grave sa voix dans des disques et qui sait qu’elle est embrigadée dans des techniques marketing et dans un show business qui lui échappe un peu".

On dit souvent que la pop de France Gall est très sucrée mais si vous regardez les textes et que vous analyser un peu, on se dit que c’est pas si naïf que ça.