France : face au manque de neige, les stations de ski préparent l’avenir

Paradoxalement, la fréquentation du domaine est supérieure aux années précédentes. 35.000 skieurs se croisent sur les pistes chaque jour en moyenne, d’après Guillaume Rosetti, directeur marketing et commercial du domaine skiable Les Arcs – Peisey Vallandry – Villaroger : "On a travaillé avec les experts de Météo-France sur 2050. On aura une skiabilité qui restera convenable et au niveau. Pour autant, on sait que le réchauffement climatique est là, on est aux premières loges de ce réchauffement. On sait qu’on va avoir une neige naturelle qui va diminuer. Notre envie sur la neige de culture [artificielle, ndlr], ce n’est pas de compenser le manque mais d’apporter un juste équilibre. On se fixe des limites. Notre cible, c’est moins d’une piste sur deux avec de la neige de culture."

Les Arcs préfèrent miser sur la haute altitude, en développant davantage de pistes plus haut ou en faisant monter des activités auparavant en aval. Les jardins d’enfants ont par exemple été déplacés à une altitude supérieure pour faciliter l’apprentissage du ski. D’autres activités ont aussi été développées, comme un spectacle lumineux, une fresque de découverte de la montagne, des activités de pleine nature. Objectif : ne pas tout miser sur le ski. "Le ski va évoluer, je pense que la destination montagne restera une destination majeure à l’heure du réchauffement". Actuellement, l’exploitation du domaine skiable fait vivre directement 600 employés. Bien plus lorsqu’on prend en compte les activités d’hôtellerie et de restauration dans les stations.

Et puis il y a les villages situés très bas dans le domaine skiable, comme Villaroger, 1200 mètres d’altitude, qui vont devoir se réinventer. Alain Emprin, maire sans étiquette de la commune de 400 habitants, a obtenu la construction d’une télécabine pour acheminer les skieurs plus rapidement en altitude, en lieu et place des trois télésièges de première génération actuels. Une façon de rester attractif. "Le ski sera difficile, concède l’élu, et notre intention n’est pas de rentrer dans un artifice de neige. Le fait de créer des liaisons rapides vers la haute altitude est une partie de la réponse."

Cette nouvelle remontée représente un investissement de près de 30 millions d’euros. "Il ne s’agit pas d’être inquiet. Il s’agit de préparer l’avenir et de voir les mutations qui s’imposent. La montagne, c’est autre chose que le ski : beaucoup de gens pratiquent la marche, y compris en hiver. Il y a une pertinence à faire ces équipements sur l’ensemble de l’année, y compris l’été. Il n’y a pas de résignation, et avoir une énergie combattante à gérer ces enjeux-là, c’est absolument passionnant", souligne Alain Emprin. Quelques flocons se mettent à tomber sur Villaroger : les skieurs retrouvent le sourire, même si cette neige ne recouvrera pas durablement la piste de l’Aiguille Rouge, qui arrive directement dans le village.