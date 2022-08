France, Espagne, Italie : plus de 175.000 Belges possèdent au moins une résidence secondaire à l'étranger

Pas moins de 176.198 Belges possèdent un bien immobilier à l'étranger et, parmi eux, 20.746 sont propriétaires de plusieurs résidences secondaires. C'est ce que révèlent des chiffres du SPF Finances obtenus samedi par L'Echo et De Tijd. La France, l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus prisés.

Des chiffres qui sont disponibles car les Belges doivent maintenant indiquer le revenu cadastral de biens à l'étranger dans leur déclaration fiscale.

Parmi ceux-ci, 20.746 sont multipropriétaires. Une majorité (15.202) détiennent deux biens à l'étranger, 3195 en possèdent trois, tandis que six Belges possèdent de plus de 50 biens immobiliers à l'étranger.

La France la plus prisée

Proximité géographique et linguistique, climat : la France est, sans surprise, le pays qu'affectionnent le plus ces propriétaires : on y dénombre 73.651 résidences belges, soit un peu moins de 29% du total.

Viennent ensuite l'Espagne (66.121 propriétés) puis l'Italie (33.445 biens).

Précarité immobilière pour les locaux

Certaines régions très touristiques peuvent cependant souffrir de ses résidences secondaires, notamment depuis le développement de plateformes de locations en ligne comme Airbnb. En Bretagne par exemple, les habitants de Belle-île-en-mer, dans le Morbihan, vivent une situation de précarité immobilière à cause d'une hausse brutale des prix, du nombre élevé de résidences secondaires et habitations réservées à la location Airbnb.

Certains collectifs et élus locaux prônent d'ailleurs la mise en place d'un statut de résident principal dans la région bretonne, qui ferait en sorte que seuls les habitants locaux puissent devenir propriétaire.