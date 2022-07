France, Espagne, Grèce, Portugal : l'Europe occidentale encore accablée par les feux de forêt et la canicule

Selon un bilan de la protection civile portugaise, les incendies de la dernière semaine ont fait deux morts et une soixantaine de blessés. D'après ses estimations, ces feux ont ravagé, depuis le début de la canicule, entre 12.000 et 15.000 hectares de forêt et de broussailles.

En Espagne, des dizaines d'incendies faisaient toujours rage du nord au sud du pays. Dans la région d'Estrémadure, faisant frontière avec le Portugal, un foyer à "l'évolution défavorable", selon le gouvernement régional, a entraîné samedi matin la fermeture d'un tronçon de l'autoroute A5, reliant Madrid à la frontière portugaise.

Dans le même temps, à l'extrême-sud en Andalousie, un feu près de Malaga a obligé à l'évacuation préventive de plus de 3.000 personnes, selon les services de secours andalous.