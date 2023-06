L’un d’eux concerne aussi la production de médicaments stratégiques d’urgence et de réanimation par le laboratoire Aguettant, dont Emmanuel Macron a visité l’un des sites mardi à Champagne en Ardèche. Pour les autres médicaments identifiés, un guichet sera lancé très bientôt afin de soutenir les projets, avec une "première enveloppe de 50 millions d’euros". Ces 50 médicaments font partie d’une liste de 450 médicaments dits prioritaires sur lesquels "on doit absolument sécuriser nos chaînes soit en relocalisant totalement soit en diversifiant et en continuant d’innover".