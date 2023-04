France : Emmanuel Macron filmé en train de chanter en pleine rue après son allocution de lundi

Lundi soir, peu après sa première prise de parole après la promulgation de la très contestée réforme des retraites, Emmanuel Macron entonne "Le Refuge", d'Edmond Duplan, un chant traditionnel de la région des Pyrénées (sud-ouest de la France), en pleine rue, non loin de la tour Montparnasse. "Après son allocution, le président de la République s'est accordé un moment avec son épouse. Ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter (...) Il les a alors rejoints pour une chanson pyrénéenne qu'il affectionne et connaît", a réagi mardi l'entourage du chef de l'Etat, sollicité par l'AFP. "Il ne pouvait connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec laquelle il discutait", a insisté la même source.

Une première vidéo montrant la scène a été publiée peu après minuit sur la page Facebook "Projet Canto", vitrine d'une organisation et d'une application de chant éponymes, avec la légende : "Il n'y a que la mafia et Projet Canto pour faire chanter un chef d'Etat". Dans une autre vidéo semblant montrer le début de la scène, relayée mardi par un journaliste de Valeurs actuelles, on voit le chef de l'Etat apostrophé. "Vous voulez venir avec nous chanter?", demande l'une des personnes.