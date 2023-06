France : deux immeubles s'effondrent en plein Paris après un violent incendie, 24 blessés dont quatre en urgence "absolue"

Au moins 4 personnes ont été gravement blessées et se trouvaient en "urgence absolue", et 20 autres plus légèrement atteintes dans l'effondrement puis l'incendie mercredi d'un immeuble du Ve arrondissement de Paris, selon un nouveau bilan provisoire de la préfecture de police de Paris (PP).

Par rapport au précédent bilan, "3 personnes en urgence absolue ont été reclassées (en urgence relative, ndlr). Pour une majorité de ces blessés, il s'agit de victimes collatérales, blessées par l'effet de souffle et les diverses projections. Les recherches se poursuivent", ajoute la PP. Deux personnes sont recherchées dans les décombres. Deux immeubles en proie aux flammes se sont effondrés mercredi en plein coeur de Paris, où des témoins ont évoqué une explosion. L'origine de l'événement n'a pour l'heure pas été déterminée, selon les autorités.