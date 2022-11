France : des vacances au ski pour moins de 40 euros par jour, c'est possible !

A en croire le haut de ce classement composé de dix places, mieux vaut se rendre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des congés à la neige pas trop coûteuses. Que ce soit à Gresse en Vercors - première du top, ou Autrans - La Sure (3e), on peut réussir à boucler un budget quotidien respectivement à 38 euros et 39 euros. Pour les skieurs dont le projet est indissociable des Alpes, Holidu localise la petite station de Seyne - le Grand Puy, située à la frontière entre la France et l'Italie, dans les Alpes-Maritimes. Installée entre 1.400 et 1.800 mètres d'altitude, la destination propose un budget à 39 euros par jour.

En épluchant le classement, on remarque que plus les stations intègrent un grand nombre de pistes, plus le budget augmente. En Haute Maurienne Vanoise, la station d'Aussois en compte par exemple 55 km tandis que le budget moyen est estimé à 49 euros par jour.

Si le budget ne constitue pas votre critère numéro un pour planifier vos vacances à la neige, mais que vous préférez repérer surtout les destinations adaptées à votre niveau de glisse débutant, privilégiez l'Autriche.