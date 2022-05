France : des migrants assignent une commune pour la destruction de leurs biens

La "préméditation" de la destruction des biens est selon lui caractérisée, une société de nettoyage ayant été convoquée sur le lieu de l'expulsion.

On maintient volontairement ces personnes dans une zone de non-droit, on ne leur signifie pas les actes, on les expulse sans respecter la loi et on plaide ensuite qu'elles sont irrecevables à agir en justice.

"On maintient volontairement ces personnes dans une zone de non-droit, on ne leur signifie pas les actes, on les expulse sans respecter la loi et on plaide ensuite qu'elles sont irrecevables à agir en justice", a dénoncé l'avocat lors d'une conférence de presse.

Pour la commune de Grande-Synthe, Me Justine Roels a pointé "les conditions matérielles extrêmement difficiles" dans lesquelles se déroulent ces expulsions, sur des "terrains ouverts", où les personnes vont et viennent.

Elle a estimé que les requérants ne fournissaient pas la preuve de leur présence et que "les objets qui restent (à l'issue de l'expulsion) sont des objets abandonnés et sans valeur marchande".

La décision sera rendue le 12 juillet.