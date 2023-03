France : des blessés graves lors d’échauffourées entre police et manifestants contre les "Bassines"

Les violents affrontements qui ont éclaté samedi lors de la manifestation contre les Bassines, un projet contesté de réserve d’eau dans les Deux-Sèvres, ont fait de nombreux blessés parmi les gendarmes et les manifestants, selon un premier bilan et des témoignages recueillis par l’AFP.

"Parmi les manifestants pris en charge par les secours, à ce stade, il y a deux blessés graves, dont un victime d’un traumatisme crânien qui a été classé en urgence absolue par le médecin de la gendarmerie", ont indiqué les autorités peu après 16h00. Seize gendarmes ont également été blessés, dont six évacués vers les hôpitaux de la région et un grièvement touché qui va être héliporté, selon la même source.

D’après un des organisateurs du rassemblement à Sainte-Soline, le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, les affrontements ont fait "plusieurs dizaines de blessés graves" parmi les manifestants, dont trois ont été secourus en "urgence vitale". Selon la députée LFI de Haute-Vienne Manon Meunier, deux blessés auraient un pronostic vital engagé, information non confirmée par les autorités. "J’ai vu au moins 30 blessés mais il y en a plus. Certains avaient perdu connaissance, d’autres avaient la tête en sang. Beaucoup de blessés aux pieds et à la tête", avait indiqué plus tôt Claire Auger, une institutrice qui leur a porté secours.

"Le Samu ne pouvait pas venir les chercher. On a vu juste une ambulance. On a sollicité les élus pour qu’ils fassent quelque chose. C’était la panique totale, ça a duré plus d’une heure avant que ça commence à évacuer", a ajouté ce témoin.

Le calme est revenu vers 15h00.