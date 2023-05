France : démission d’un maire ciblé par un incendie criminel en lien avec un centre de réfugiés

Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, commune de Loire-Atlantique où un projet concernant un centre d’accueil de demandeurs d’asile suscite une vive opposition, a annoncé sa démission après l’incendie criminel de son domicile en mars.

"Ce mardi 9 mai, j’ai adressé à Monsieur le préfet de Loire-Atlantique un courrier informant ce dernier de mon souhait de démissionner de mon mandat de maire de Saint-Brévin-les-Pins", a écrit mercredi Yannick Morez (DVD, Divers droite) sur la page Facebook de la commune, confirmant une information du site internet de Ouest-France.

"J’ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l’incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l’État, et après une longue réflexion menée avec ma famille", explique Yannick Morez. Le domicile du maire a été visé, le 22 mars, par un incendie qui a détruit deux véhicules et endommagé une partie du bâtiment, sans faire de blessé. Une enquête criminelle a été ouverte par le parquet.