France : décès de Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film "Intouchables"

Philippe Pozzo di Borgo, aristocrate et homme d’affaires devenu tétraplégique et dont l’histoire a inspiré "Intouchables", l’un des plus grands succès du cinéma français, est décédé à 72 ans, a annoncé vendredi à l’AFP Eric Toledano, l’un des deux réalisateurs du film.

"Il est décédé hier soir à Marrakech", a déclaré à l’AFP Eric Toledano, réalisateur avec Olivier Nakache d'"Intouchables" sorti en 2011. "C’est un choc et c’est surtout une immense tristesse parce que c’est une relation qui a une longévité incroyable. On est resté en contact, on a fait des opérations ensemble".