France : de nombreux dauphins échoués, "il y a une compétition extrêmement importante entre l’homme et les cétacés"

Notons qu’une fois que ces dauphins sont pris dans les filets de pêche, ils se noient, parce qu’ils ont besoin d’aller respirer hors de l’eau. Alors, comment expliquer que ces échouages soient de plus en plus fréquents ? Ce sont les zones de pêche qui s’agrandissent ou ce sont les dauphins qui se rapprochent de plus en plus des côtes ?

Pour la spécialiste de l’ULiège, il s’agit probablement d’une combinaison de plusieurs facteurs. "A savoir qu’il y a vraiment une surexploitation des stocks de pêche. On appelle ça une surexploitation halieutique. Donc, malgré un effort de pêche qui est de plus en plus intense au niveau mondial, ce que l’on ramène à terre est constant. On a atteint un plateau, ce qui veut dire qu’il y a une compétition extrêmement importante entre l’homme et les cétacés — dans le cas présent, les dauphins communs — pour certaines espèces de poissons. Il y a donc une compétition plus importante, les dauphins essayent de se rapprocher justement des endroits où ils trouvent leurs proies et les pêcheurs font de même."

Cette compétition est sans doute l’explication de cet échouage massif, mais il y a peut-être aussi d’autres causes, notamment des maladies. Mais ce n’est pas le cas ici puisque les dauphins avaient des marques de capture quand ils ont été récupérés sur les plages françaises.