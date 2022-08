France : dans les vergers, des arbres fruitiers à l'épreuve de la sécheresse.

Quelques centaines de mètres plus loin, là où poussent les poires, les feuilles ont aussi commencé à noircir, à se recroqueviller et à joncher le sol, les arbres s'en délestant pour limiter l'évaporation. Quand il manque d'eau ou "qu'il fait très chaud, l'arbre ne s'alimente plus, il ferme ses stomates (qui lui permettent de respirer et de faire la photosynthèse)" et cesse de nourrir ses fruits, explique Guillaume Seguin.

La récolte fera aussi les frais d'une année marquée par une succession de calamités climatiques puisqu'outre la canicule et la sécheresse, le gel a aussi frappé la zone. Membre d'une coopérative avec 12 autres producteurs des Hauts-de-France, "nous ne sommes plus très nombreux à faire de l'arboriculture", particulièrement sensible à ces épisodes, constate-t-il. Arrivé avec trois semaines d'avance, le printemps précoce a rendu son verger vulnérable aux coups de froid et les fleurs ont subi les gelées de la mi-avril, ce qui a perturbé la pollinisation.