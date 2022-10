France : crise des carburants, la grève s'étend à d'autres secteurs, les syndicats dans la rue

Dans un contexte rendu inflammable par la grève dans les raffineries, et à quelques jours des départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés mardi à cesser le travail et manifester, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes.

Soucieux de régler les difficultés d'approvisionnement en carburant des Français "le plus vite possible", Emmanuel Macron a convoqué lundi après-midi une réunion à l'Elysée. "Le président de la République en a appelé à l'esprit de responsabilité de tous et a mis en exergue les conséquences insupportables pour ceux qui souffrent quotidiennement de cette galère", a indiqué un participant à cette réunion, sous couvert d'anonymat.

De nombreux secteurs ont déposé des appels à la grève pour mardi: fonction publique, énergie, transports publics, routiers, agroalimentaire, commerce etc. Certains pourraient s'acheminer vers des grèves reconductibles, comme les cheminots qui entendent profiter de la fenêtre ouverte jusqu'aux vacances de la Toussaint, vendredi soir, pour négocier des hausses de salaires. La circulation des trains régionaux sera perturbée, avec un TER et un train Intercités sur deux en moyenne, ainsi que sur les réseaux d'Ile-de-France opérés par la SNCF. Du côté de la RATP, le trafic des bus sera également dégradé avec deux bus sur trois en moyenne, tandis que le trafic du métro sera quasi normal. Trois RER sur quatre fonctionneront sur les portions des lignes A et B opérées par la RATP.