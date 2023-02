France : cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 16 février

Deux premières journées de manifestations les 19 et 31 janvier avaient réuni chaque fois plus d'un million de protestataires selon la police, plus de deux millions selon les organisateurs, contre ce projet impopulaire d'après les sondages et dont la mesure phare est un recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, dans un pays de quelque 67 millions d'habitants.

Les grévistes du groupe TotalEnergies ont reconduit mercredi matin leur mouvement contre le projet de réforme des retraites du gouvernement dans la plupart des raffineries du groupe, selon le syndicat CGT.