France : Bruno Le Maire visé par une enquête sur un financement de campagne en 2016

Le ministre français de l’Économie et poids lourd du gouvernement, Bruno Le Maire, est visé par une enquête pour un possible financement illégal de campagne remontant à 2016, allongeant la liste des membres de l’exécutif inquiétés par la justice.

Les investigations ouvertes début juin devront déterminer si des dons illégaux ont été accordés au microparti fondé par M. Le Maire en 2016 quand il avait été un des candidats malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, a indiqué lundi une source proche de l’enquête sous couvert d’anonymat. Aujourd’hui mis en sommeil, son microparti baptisé "Avec BLM" avait récolté 2 millions d’euros et avait ensuite peiné à éponger ses dettes, selon le site d’investigation Mediapart. Le ministre s’est dit "surpris" de la saisine de la justice, a indiqué son entourage à l’AFP. En 2017, Bruno Le Maire s’était rallié à Emmanuel Macron en devenant son ministre de l’Économie, poste qu’il occupe encore aujourd’hui et dont il détient le record de longévité en France. Âgé de 54 ans, il est parfois présenté comme un possible candidat à la succession d’Emmanuel Macron en 2027.