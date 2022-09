France Brel, fille de Jacques Brel : "La vie de mon père sera une aventure"

France Brel a dédié sa vie à entretenir la mémoire de son père, en créant notamment la fondation Brel qui a pour vocation de rassembler les documents et les témoignages qui concernent la vie et l’œuvre de Jacques Brel, pour les présenter au public, sous la forme d’expositions, de films, mais aussi de livres.

L’écriture de ce livre vient tout d’abord d’une envie de France Brel de raconter qui était vraiment Jacques Brel, de donner le point de vue d’une fille sur son père.

Le temps qui passe m’a vraiment mise au pied du mur. […] J’aurais été très triste de quitter la planète sans tenter d’expliquer tout ce qu’il y a dans ma tête.

France Brel nous parle de son père, de son enfance. Elle décrit "la multiplicité" de son père, une multiplicité d’influences également car, comme elle le dit "la vie de mon père est courte, 49 ans, mais elle est intense et elle est autant dans la joie et l’énergie que dans la dépression et la nostalgie".