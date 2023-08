France : après enquête libération de l’homme soupçonné de "séquestrer et torturer sa femme depuis 2011"

La garde à vue de l’Allemand accusé par sa femme de l’avoir séquestrée en Moselle depuis 2011 va être levée, "aucun élément" ne permettant de le poursuivre, a indiqué mardi le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady.

"La garde à vue sera levée en fin d’après-midi ou dans la soirée", a indiqué le magistrat, selon lequel "la situation de séquestration […] est une réalité inexistante". Le médecin légiste qui a examiné la femme, âgée de 53 ans et de nationalités espagnole et allemande, n’a pas non plus relevé de traces de viols ou de blessures, a ajouté M. Glady.

Rappel des faits

Une femme de 53 ans se disait séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach (Moselle). Elle a été découverte lundi par la police qui a interpellé son mari, âgé de 55 ans, a-t-on appris de source policière, confirmant une information de RMC.

La victime est sa femme, âgée de 53 ans, de nationalité allemande, a réussi à prévenir les autorités de son pays qu’elle était retenue contre sa volonté dans un appartement depuis 2011.

L’homme, également de nationalité allemande, a été interpellé à 6h00 lundi par la police et placé en garde à vue, a-t-on poursuivi de même source. Son épouse a été retrouvée dans une chambre, nue, le crâne rasé, dénutrie et présentant des fractures, a-t-on ajouté.

En Belgique, la ligne d’écoute violences conjugales offre un service d’écoute téléphonique gratuite et confidentielle pour toute personne concernée par la problématique. Son numéro vert, le 0800/30.030, est aujourd’hui accessible 24 heures sur 24.