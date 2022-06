France : affaissement d’un pan de falaise à Wimereux

Un amas de roche et de béton. C’est tout ce qu’il reste de la pointe de la Rochette à Wimereux. Cinq mètres de falaise se sont effondrés… emportant avec eux un bunker de la seconde guerre mondiale. Un éboulement qui s’est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi. Un évènement qui est tout sauf isolé puisqu’ils ont tendance à se répéter dans la région et repoussent de plus en plus les zones habitables de la ville de Wimereux. Une ligne rouge que le Maire doit continuellement réévaluer et une préoccupation pour les nouvelles générations pour qui la vie au bord de mer pourrait s’annoncer de moins en moins idyllique avec le réchauffement climatique.