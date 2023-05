Dans une vidéo publiée sur Twitter par le journaliste Clément Lanot, un groupe de militants est filmé en train d’asperger sur l’établissement -fermé lundi- de la peinture orange et rose. Les militants ont lancé de la peinture sur les façades vitrées à l’aide d'"extincteurs" et au moyen de "bombes de peintures" fabriquées à partir de "petits ballons", a expliqué un porte-parole de l’organisation à l’AFP. L’action menée par "une trentaine" de militants, selon l’organisation, a eu lieu vers 09H30 et a duré "une dizaine de minutes".