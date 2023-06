France : à Nanterre, une nouvelle nuit de tensions et dégradations après la mort de Nahel

Des voitures étaient en feu vers minuit dans plusieurs quartiers de la ville, et des feux d’artifice étaient tirés en continu, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les forces de l’ordre ont répliqué par des jets de gaz lacrymogènes. Dans le quartier Pablo Picasso, poubelles et mobilier urbain brûlaient sur la chaussée, dont s’échappait de la fumée noire. De jeunes gens surveillaient peu avant 1h00 du matin les entrées du quartier. Plusieurs voitures ont également été incendiées dans le quartier du Vieux-Pont. La façade d’un immeuble a été taguée des mots "Justice pour Nahel" et "Police tue".

Plutôt calme jusqu’à 23h00, la situation a commencé ensuite à se tendre à Nanterre, déjà théâtre d’affrontements entre habitants et forces de l’ordre la nuit dernière. De nombreux incidents ont furtivement eu lieu dans des communes des Hauts-de-Seine et dans une vingtaine de villes de Seine-Saint-Denis, selon une source policière, avec des "groupes de moins d’une centaine de personnes très mobiles". D’après une source policière, une vingtaine de barricades ont été dressées et un camion a été incendié à La Courneuve. Un bus et un engin de chantier ont brûlé au Blanc-Mesnil. La préfecture de police a fait état de 16 interpellations peu après minuit.