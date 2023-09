France : à Lille, la plus grande braderie d’Europe recycle ses moules

L’édition 2023 de la braderie de Lille, l’un des plus grands marchés aux puces d’Europe avec ses près de 80 kilomètres d’étals et quelque 2,5 millions de visiteurs de toutes nationalités, s’est ouverte samedi. Quelque 8000 exposants riverains, brocanteurs et commerçants se sont installés dans les rues de Lille pour cette braderie officiellement ouverte depuis 8h00. Cette édition, gratuite pour les particuliers non-brocanteurs, se concentre principalement dans le centre et dans la vielle ville jusqu’à dimanche 18h00.

Depuis 2017, la vente de tout produit ou objet neuf (hors commerces sédentaires) est "strictement interdite", a rappelé la mairie lors d’une conférence de presse en juillet.

Lille invite aussi les restaurateurs à réaliser des tas de moules dans le périmètre de la braderie et de les signaler pour permettre leur recyclage.

Depuis 2018, ces coquilles sont récoltées et recyclées par la Ville en partenariat avec une société locale spécialisée dans la création d’objets à partir de matériaux recyclés. Nettoyées puis broyées, celles-ci sont notamment transformées en dalles de carrelage.

Aussi, 611 blocs de béton et 1500 barrières sont déployés pour sécuriser les portes d’accès et la circulation sera interdite aux véhicules à l’intérieur du périmètre.

En outre, "près de 3000 agents de l’État", policiers, gendarmes, douaniers, militaires, sont mobilisés "pour assurer la sécurisation de l’événement", a indiqué la préfecture du Nord dans un communiqué.