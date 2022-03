France : à cause de la pollution, la circulation est différenciée à Paris jusqu’à lundi au moins

La circulation différenciée, en vigueur depuis samedi à Paris en raison d’un épisode de pollution aux particules, est prolongée au moins jusqu’à lundi, a annoncé dimanche la préfecture de police de la capitale française.

"L’épisode de pollution aux particules (PM10) continue en Île-de-France. Les mesures prises, au premier lieu desquelles la circulation différenciée ainsi que la réduction des vitesses autorisées, restent donc applicables au moins jusqu’à lundi", a tweeté la PP.

La circulation différenciée autorise les seuls véhicules munis d’une vignette Crit’Air 0, 1 et 2 à circuler dans la capitale, la petite et la moyenne banlieue (à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86).

Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée passe de 130 km/h à 110 km/h, sur certaines portions d’autoroutes et voies rapides de 110 km/h à 90 km/h et sur les nationales et les départementales de 80 ou 90 km/h à 70 km/h.

Il est par ailleurs interdit d’utiliser un chauffage individuel au bois d’appoint ou d’agrément.

Des mesures sont également prévues pour le secteur agricole (interdiction de brûlage de sous-produits agricoles, report du nettoyage des silos, report des épandages de fertilisants minéraux et organiques…).