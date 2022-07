France : 7 personnes blessées au festival Les Eurockéennes après un violent orage

Les deux premiers jours du festival Les Eurockéennes de Belfort, dans l’est de la France, ont été annulés ces jeudi et vendredi à cause de violents orages qui ont fait sept blessés légers.

Ce jeudi en fin d’après-midi, de violentes bourrasques ont balayé la presqu’île de l’étang de Malsaucy où se tient le festival, et deux averses soutenues se sont abattues sur le site alors que les premiers spectateurs commençaient à arriver, a constaté un journaliste de l’AFP. Un pylône métallique situé à l’entrée du site est tombé.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, les dégâts sont considérables. Les blessés "sont en urgence relative" a déclaré Matthieu Pigasse, président de l’association Territoire de Musiques, organisateur des Eurockéennes. Ils ont été pris en charge à l’hôpital, selon la même source qui n’a pas précisé comment ni où ces personnes avaient été blessées.

"Notre objectif du moment, c’est de sécuriser le périmètre du site et du camping (qui peut accueillir environ 20.000 personnes, ndlr). On ne peut pas prendre le risque d’ouvrir pour l’instant, on va vérifier l’ensemble du périmètre pour s’assurer que tout fonctionne pour une reprise samedi", a-t-on ajouté.