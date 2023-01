France : 44 personnes interpellées à Paris lors de la manifestation contre la réforme des retraites

Des heurts sporadiques entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé jeudi le défilé intersyndical contre la réforme des retraites à Paris. Au cours de la journée de ce jeudi, 44 personnes ont été interpellées pour port d'armes prohibé, outrage et rébellion et jets de projectiles notamment, selon un dernier bilan de la préfecture de police de Paris.

En début de soirée, alors que les derniers manifestants arrivaient place de la Nation au milieu des fumigènes rouges de la CGT, un groupe de jeunes a incendié plusieurs vélos en libre service. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser, essuyant des jets de projectiles en retour.

De brèves échauffourées ont également opposé des membres de groupuscules radicalisés et violents aux membres des forces de l'ordre, qui ont lancé la sommation de quitter la place vers 20h15. Le calme est revenu peu à peu avec la dispersion des derniers manifestants.

En milieu d'après-midi, quelques heurts avaient éclaté aux abords de la place de la Bastille, avec jets de projectiles et usage de gaz lacrymogènes, à l'avant du cortège.

Cette manifestation, à l'appel de l'ensemble des syndicats, était partie vers 14h15 de la place de la République à destination de la place de la Nation, via celle de la Bastille.

Elle a rassemblé dans la capitale 80.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur.

Au total à Paris, pour prévenir les incidents ou les endiguer, 39 unités de forces mobiles ont été déployées soit 3.500 policiers et gendarmes.

Selon un décompte du ministère, plus d'un million de personnes (1,12 million) se sont mobilisées dans toute la France pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, qui fixe l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.