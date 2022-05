France : 20 femmes témoignent de viols et agressions sexuelles contre Patrick Poivre d’Arvor sur le plateau de Mediapart

A visages découverts ou pas, vingt femmes se sont confiées sur le plateau télé du journal Médiapart, à Paris. Elles ont enchaîné les témoignages édifiants sur le comportement de Patrick Poivre d’Arvor, l’ex-présentateur vedette du JT de TF1. Ce dernier, au cœur d’un gigantesque scandale sexuel depuis février 2021, fait l’objet de plaintes pour viols et agressions sexuelles, dont certaines ne sont pas prescrites. Les femmes ont à présent entre 23 et 68 ans et ont fait part de propos incriminant PPDA de violences sexuelles et de comportements inappropriés. Certaines livraient leurs récits, souvent très crus, pour la première fois. Certains viols auraient eu lieu au sein même de la rédaction de la première chaîne française. Le journaliste nie en bloc toutes les accusations portées contre lui.