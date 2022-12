France : 10 morts, dont 5 enfants, dans l’incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin

Dix personnes, dont cinq enfants, sont mortes dans un incendie d’un immeuble de sept étages à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont annoncé les autorités. Quatre personnes sont grièvement blessées et quatorze personnes, dont deux pompiers, ont été légèrement blessées, a précisé la préfecture du Rhône par voie de communiqué. Et d’ajouter que 170 pompiers avaient déployés pour maîtriser le sinistre et venir en aide aux victimes.

"J’ai eu le préfet plusieurs fois au téléphone cette nuit, le bilan est définitif. Malheureusement dix personnes seraient mortes, dont cinq enfants entre 3 et 15 ans, dans un incendie dont on ne connaît pas les causes. L’enquête pourra les déterminer", a réagi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui va se rendre sur place.

"C’est un choc, le bilan est extrêmement grave", a-t-il ajouté.