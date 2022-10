"Franc-maçonnerie, en toute discrétion", l’exposition qui retrace les origines de la franc-maçonnerie à Mons

L’exposition a demandé près d’un an de travail. Elle devait initialement être prête l’année dernière, en 2021, à l’occasion du tricentenaire de la loge de la parfaite union à Mons, mais le Covid-19 a retardé les choses. Romane Duculot est l’une des 2 commissaires de l’exposition qui a travaillé sur l’exposition. "C’était une volonté aussi de mettre en relief la franc-maçonnerie, notamment la loge de Mons qui est la plus ancienne sur notre continent". Un travail de longue haleine pendant un an à base d’archives, de visites de temples et de collaborations avec les loges. L’un des objectifs : démystifier la franc-maçonnerie. "On a voulu travailler de manière scientifique donc on n’a pas fait une exposition pour les francs-maçons, mais vraiment pour le public au sens large", indique la commissaire. "On remercie énormément toutes les personnes, tous les témoins, les francs-maçons qui ont travaillé avec nous. Mais également les sociologues et historiens. On a vraiment eu une démarche scientifique pour ne pas avoir un seul point de vue qui pourrait aboutir à un discours qui est biaisé". Certaines pièces, en vitrine, ne seront plus accessibles au grand public une fois l’exposition terminée.

Nous sommes profanes