Franc-maçonnerie, en toute discrétion… au MUMONS

Sans tambour ni trompette, le MUMONS vous dévoile sa nouvelle exposition "Franc-maçonnerie, en toute discrétion".

Dès le 23 octobre, on vous emmène dans les coulisses d'un monde discret, mais pas secret ! Mythes, légendes et mystères qui entourent les francs-maçons depuis des siècles seront défripés et mis à nu. L’œil désormais éclairé, vous ne verrez plus jamais les francs-maçons de la même façon.

À quoi vous attendre dans cette exposition ?

★ On remontera le temps pour vous faire découvrir les origines de la franc-maçonnerie, depuis les chantiers des cathédrales jusqu’à sa déclaration officielle en 1717.

Valeurs, organisation interne, cérémonies, décorum et temples seront abordés tant au travers d’archives historiques, objets usuels, reconstitution que de véritables œuvres artistiques. Des témoignages de francs-maçons, déçus ou convaincus, permettront de nuancer les propos.

★ Au-delà de ses aspects plus historiques, l’expo soulignera aussi l’influence des francs-maçons sur notre société.

Témoignages poignants sur des actions antimaçonniques ou d’oppositions religieuse et politique permettront d’éclaircir le flou autour de cette société discrète.

★ Finalement, quelle image en avons-nous de nos jours ? Quel héritage lui devons-nous ? Laïcité, féminisme, enseignement sont autant de sujets qui font encore aujourd’hui notre actualité.



Pour entrer au MUMONS et visiter l’exposition, cliquez ici !

Pour suivre l’expo sur les réseaux sociaux, c’est par ici.