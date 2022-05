Fraises espagnoles : les puits illégaux et les marais en péril risquent d’arrêter la production.

"C’est sec… Vraiment sec." Debout au milieu d’une étendue de terre cernée de dunes et de pinèdes, Juan Romero examine le sol craquelé puis l’horizon poussiéreux. "A cette époque de l’année, ça devrait être couvert d’eau et plein de flamands roses", lâche-t-il, dépité. Membre de la plateforme Sauvons Doñana, ce retraité se bat depuis des années pour la défense de ce parc du sud de l’Espagne inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, qui abrite plusieurs milliers d’espèces animales et végétales sur 100.000 hectares de lagunes, de marais et de forêts.

"Doñana est un paradis pour les oiseaux migrateurs. Mais cet écosystème est menacé", explique d’une voix rocailleuse le sexagénaire en dénonçant l’impact du "réchauffement climatique" et la "surexploitation" des nappes phréatiques pour irriguer les immenses champs de fraises situés à quelques kilomètres plus au nord.

Selon les écologistes, ce phénomène pourrait s’aggraver dans un avenir proche. En cause : un projet de loi destiné à accroître les droits d’irrigation dans la région, défendu par le Parti Populaire (droite), au pouvoir en Andalousie, avec l’appui du parti d’extrême droite Vox.

"D’après nos calculs", cette initiative "pourrait entraîner la régularisation de près de 1.900 hectares" de cultures de fruits rouges, actuellement irriguées "par des puits clandestins", dénonce Juanjo Carmona, de l’ONG environnementale WWF. "Pour Doñana, ce serait un désastre !"