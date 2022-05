"Fraises de Wallonie", c’est le nouveau label qui s’invite dans nos assiettes ce printemps. L’initiative vient du Groupement des fraisiéristes wallons et regroupe actuellement 47 producteurs. L’adoption du label implique certains critères, comme de récolter les fraises à maturité, de cultiver en pleine terre et d’appliquer un prix juste au produit. Les producteurs, issus principalement du brabant wallon et du namurois, souhaitent ainsi gagner en visibilité sur un marché dominé par les producteurs flamands, et où de nombreuses appellations se font concurrence.

Mais justement ce label ne risque-t-il pas d’absorber ou de faire de l’ombre à d’autres produits, comme les fameuses fraises de Wépion, en Province de Namur ?

"Je ne vois pas du tout les choses comme cela, répond Bernard Van Coppenolle, administrateur du musée de la Fraise de Wépion et membre d’une famille de producteurs. De plus en plus d’agriculteurs wallons se diversifient en produisant des fraises, c’est une bonne chose en ces temps difficiles, et il y a de la place pour tout le monde !" Selon lui, l’aspect qualitatif et local des fraises de Wépion leur assure par ailleurs toujours une belle réussite, qu’un nouveau label ne menace pas.