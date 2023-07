Frais de transaction moins importants pour les commerçants :"Il était nécessaire que cela diminue"

Jessy Pavoncelli est vendeuse à La Louvière, elle confirme que cette décision est une bonne nouvelle : "Quand on vend quelque chose à 4 euros, les frais en Bancontact sont importants par rapport à la somme perçue. Au-delà de 50 euros, on ne voit plus la différence, mais si on fait le calcul de toutes les sommes par jour, cela représente un manque à gagner important."

"Les paiements électroniques sont nécessaires", explique Cédric Joris, commerçant dans une boutique de seconde main, "cela nous permet de ne pas avoir d’argent liquide et donc d’avoir plus de sécurité. Mais les frais de banques sont importants. Je pense que c’est surtout le cas pour les petits commerces. Il était donc nécessaire qu’ils diminuent. "

Avec cette décision fédérale, le secteur du commerce espère pouvoir respecter plus facilement l’obligation, et proposer partout, et pour tous les montants, la possibilité de payer par voie électronique.