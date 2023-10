Fraipont : des punaises de lit pourrissent les nuits des résidents du centre Croix-Rouge

Depuis la fin août, les punaises de lit infestent littéralement le centre pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge à Fraipont.

Ces petits insectes qui se gorgent de sang en piquant leurs proies adorent les logements de collectivités où elles ont tout loisir de se propager. Ce n’est pas nouveau mais au centre de Fraipont depuis plus d’un mois, c’est devenu un véritable problème. Les résidents s’en plaignent, ne savent plus dormir.

Pourtant, contrairement à ce que certains déclarent, la direction prend le problème au sérieux. "Nous avons un protocole que nous respectons dans ce genre de circonstance", explique Charline Wegnez la directrice, "une société spécialisée est à pied d’œuvre depuis des semaines mais ça prend du temps et on ne peut pas faire toutes les chambres en même temps. Nous travaillons, aile par aile, et je dirais que la moitié du centre a été traitée. Un traitement chimique et mécanique".

Le centre de Fraipont héberge 400 résidents dans 80 chambres. Le travail est donc conséquent d’autant plus qu’il y a fréquemment des départs et des arrivées. "A chaque arrivée, les personnes sont prises en charge, leurs effets personnels aussi". Outre la désinfection, le centre remplace aussi le mobilier : "tout ce qui est en bois est remplacé par du métal pour éviter que les punaises ne pondent dans le bois", ajoute la directrice. C’est le cas notamment des encadrements de lit.