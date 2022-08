Fraîcheur pâtissière de la semaine : le cake à la polenta et citron!

Une comédienne qui a fait les grandes heures de nos après-midi d’ado mais pas seulement : Classe mannequin, Commissaire Moulin, RIS Police Scientifique, le film Jet-Set et plus récemment la série Mytho sur Netflix. A la faveur d’un confinement, Anne-Charlotte Pontabry s'est lancée en 2020 dans l'aventure culinaire. Vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour aujourd'hui se retrouver dans un livre tout fraîchement sorti de presse : " Mes petites recettes faciles et gourmandes ". Anne-Charlotte Pontabry alias Cachou était au micro de "Bientôt à Table !" ce samedi !

LE CAKE POLENTA CITRON D’ANNE-CHARLOTTE PONTABRY

Ingrédients

180 g de beurre fondu

100 g de sucre

150 g de polenta fine

120 g de farine

3 œufs

1 sachet de levure

2 citrons

Pour le glaçage

150 g de sucre glace

Jus de citron

Ce cake est idéal pour accompagner un thé à l’heure du goûter.

Mélangez au fouet électrique le beurre fondu et le sucre, ajoutez les œufs un à un, puis la polenta, la farine petit à petit, les zestes et le jus d’un gros citron.

Mélangez bien pour obtenir une pâte bien homogène et ajoutez la levure au dernier moment.

Mélangez et verser la pâte dans un moule à cake beurré.

Faites cuire pendant 40 minutes environ à 180 degrés. La pointe du couteau doit être bien sèche.

Laissez-le refroidir avant de le démouler et préparez le glaçage…

Mélangez au fouet le sucre glace avec un peu de jus de citron.

Ajoutez-en au fur et à mesure si besoin, sans cesser de fouetter afin d’avoir une belle crème blanche que vous pourrez étaler à l’aide d’une maryse sur votre cake une fois démoulé et refroidi.

Ajoutez des zestes de citron pour la déco.

Bon appétit !