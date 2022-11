Fraîcheur et flocons sur les hauteurs ce week-end

Ce matin la grisaille nous accompagne avec de la pluie mais un temps généralement doux en première partie de journée, devenant plus froid au fil des heures. Le mercure affiche 3 à 4 degrés sur l’est et 6 à 7 degrés ailleurs.

En fin de matinée la pluie nous accompagne toujours mis à part en Campine ou le temps est plus calme. Le thermomètre est en chute libre avec 2 à 3 degrés à Spa, Botrange et Virton, 5 à 6 degrés dans le centre et à la côte et des maximas de 8 degrés dans le Hainaut.

Cet après-midi le temps reste pluvieux notamment dans le Hainaut alors qu’il fera plus sec dans le centre et en Campine. Le mercure affiche alors 4 à 5 degrés sur l’est et 5 à 6 degrés du centre à la côte.

Ce soir et cette nuit le temps sera plus sec avec de la fraîcheur et des températures négatives sur les hauteurs, 0 à -1 degrés à Botrange et Spa et des maximas de 2 à 4 degrés ailleurs.

Demain il fera très frais avec l’apparition des premiers flocons sur les sommets avant le retour de la pluie l’après-midi.