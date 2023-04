"Fragments, rassembler les cœurs brisés" d’Anaïs Schenké : illustrer les différentes étapes d’une rupture amoureuse

Dans ce manifeste associé à la bande dessinée, Anais Schenké s’est questionnée sur l’usage de l’écriture inclusive et sur la manière dont celle-ci pouvait servir aux propos défendus par l’autrice. Comme elle l’explique, elle a voulu démontrer que "la langue est un outil et non une fin en soi, et qu’ensuite, l’écriture inclusive est un formidable terreau de réflexions, d’expérimentations et de possibles. Rien n’est figé, ce sont les usagères et les usagers qui donnent du sens à une langue.". Ainsi les majuscules sur certains "E" démontrent l’inclusion de toutes et tous.