Fragments, Erik Satie revisité par les artistes de la scène électro pour le projet Deutsche Grammophon

Faire dialoguer la musique d’Erik Satie avec celle d’artistes de la scène électronique, voilà la mission du projet Fragments lancé par le label Deustche Grammophon. Une manière de mettre en avant l’innovation de la scène musicale électronique contemporaine, en leur proposant de revisiter et de s’inspirer de l’œuvre de "pionnier du passé".

Dialogue dynamique entre passé et présent

Nous vous parlions il y a quelques mois de Thylacine, William Rezé de son vrai nom, qui a récemment sorti son album Timeless dans lequel ce virtuose de la musique électronique reprend quelques chefs-d’œuvre de la musique classique, en leur conférant une nouvelle sonorité électronique, sans pour autant dénaturer l’œuvre d’origine. Dans son sillage, le label Deutsche Grammophon a lancé, en août 2021, le projet Fragments.

Ce projet a pour objectif de mettre en lumière l’innovation de la scène musicale électronique contemporaine en la faisant dialoguer avec des figures avant-gardistes du passé.

Et le premier compositeur à passer sous l’œil et les oreilles des artistes de musique électronique est Erik Satie. Un choix qui n’est évidemment pas anodin. Pour démarrer une série qui a pour but de mettre en évidence l’innovation d’un genre musical en s’inspirant d’artistes du passé, il fallait bien un artiste tout aussi innovant pour son époque. Surnommé "Monsieur le Précurseur", Satie traînera toujours derrière lui la réputation d’être un compositeur antiacadémique et anticonformiste.

"Fragments se déplace entre différents mondes créatifs – classique et électronique, en ligne et hors ligne, ancien et nouveau. Il rassemble différentes formes d’art et donne aux musiciens la possibilité de s’engager dans des traditions intemporelles de création musicale d’une manière qui ne manquera pas d’être surprenante, stimulante et satisfaisante, tout comme les compositions de Satie l’étaient lorsqu’elles étaient nouvelles", explique Marc Fritsch, directeur des projets spéciaux chez Deutsche Grammophon.

Dans le cadre du projet Fragments, douze artistes de la scène électro ont donc répondu à l’invitation de Deustche Grammophon, se lançant dans une relecture de l’œuvre d’Erik Satie. Cette première série – appelée à se renouveler chaque année – se dévoile progressivement, mensuellement, avec une sortie de single par mois.

De la musique à l’image

Les artistes qui ont déjà dévoilé leurs morceaux sont TWO LANES, deux frères berlinois à l’univers musical feutré, qui se sont inspirés des Danses de travers issues des Pièces froides de Satie, le Français French 79, qui a repris la Gnossienne n°5, Sascha Braemer, qui a travaillé sur les Sonneries de la Rose + Croix, tout comme Moritz Fasbender, Monolink, qui s’est inspiré de la célèbre Gnossienne n°1, Snorri Hallgrímsson qui a choisi l’Idylle issue des Avant-dernières pensées de Satie et enfin Christian Löffler.

Ce musicien, DJ et producteur de musique allemand est le dernier artiste en date à avoir présenté son morceau "Satie", pour lequel il s’est basé sur la berceuse des Enfantillages pittoresques de Satie. Le projet musical s’accompagne également de magnifiques créations visuelles, signées par Karim Dabbèche, illustrateur et spécialiste en "motion design".

Chaque pièce musicale est accompagnée d’un véritable clip qui donne vie à la musique des artistes. Ce projet aboutira en mai 2022 avec la publication d’un album.

Nous vous proposons donc de découvrir ci-dessous la pièce de Christian Löffler, inspirée par les Enfantillages pittoresques de Satie et mis en image par Karim Dabbèche. Et vous pouvez vous rendre sur le site du Projet Fragments pour découvrir les six autres pièces déjà dévoilées.