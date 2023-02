Fractures ou entorses : comment fonctionne la prise en charge des patients aux urgences ?

Petits bobos, plaies ou encore fractures, les prises en charge aux urgences sont différentes selon les besoins. Quand faut-il mettre un plâtre ? C’est l’objet de la chronique "Au cœur des urgences" de Vanessa Wauters, médecin urgentiste dans La Grande Forme.

Après avoir été examiné, on juge de la gravité du cas et on voit s’il est nécessaire de faire une radio ou non. Les médecins redoublent de réflexion quand il est question des enfants car il faut éviter de faire subir des radiations aux enfants.

Une fois que la radio est faite et qu’il y a une fracture, il n’y a pas de grand mystère, on sait qu’on va repartir avec un plâtre. La chose à laquelle les patients ne s’attendent pas, c’est que le premier plâtre est un peu différent du second. C’est une sorte de gouttière qui permet d’immobiliser la zone et d’éviter la compression du membre au vu du gonflement qui est susceptible d’arriver.

Les dernières études ont démontré que dans le cas d’entorses, il n’était pas nécessaire de faire une immobilisation complète mais plutôt de préconiser un bandage hybride.