Fractures françaises : Santé et justice sociale, deux préocuppations majeures des français

A quelques semaines de l’élection présidentielle française, on entend souvent dire : " La France est fracturée ! " L’est-elle vraiment ? Et si oui, sur quels thèmes ? Quels sujets préoccupent-ils le plus la population de l’hexagone en cette période électorale ? Nous sommes allés à la rencontre des Français pour le comprendre. Dans 4 villes de France.

Après le pouvoir d’achat et les salaires hier …, c’est la santé et la justice sociale qui vont nous occuper aujourd’hui. Pour ce 2ème épisode de " Fractures Françaises ", Alain Duret et AS Bruyndonckx prennent la direction de Marseille. La ville d’un certain Professeur Raoult …

La santé donc, qui avec la crise sanitaire est devenue un enjeu majeur de campagne présidentielle. Une série proposée par Alain Duret et AS Bruyndonckx.