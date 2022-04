Fractures françaises : Santé et justice sociale, deux préoccupations majeures des français

A quelques semaines de l’élection présidentielle française, on entend souvent dire : "La France est fracturée !" L’est-elle vraiment ? Et si oui, sur quels thèmes ? Quels sujets préoccupent-ils le plus la population de l’hexagone en cette période électorale ? Nous sommes allés à la rencontre des Français pour le comprendre. Dans 4 villes de France.

Après le pouvoir d’achat et les salaires hier…, c’est la santé et la justice sociale qui vont nous occuper aujourd’hui. Pour ce 2ème épisode de "Fractures françaises", Alain Duret et AS Bruyndonckx prennent la direction de Marseille. La ville d’un certain Professeur Raoult…

La santé donc, qui avec la crise sanitaire est devenue un enjeu majeur de campagne présidentielle. Une série proposée par Alain Duret et AS Bruyndonckx.