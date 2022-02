Fractures françaises : que devient le pouvoir d'achat des français ?

A quelques semaines de l’élection présidentielle française, on entend souvent dire : " La France est fracturée ! " L’est-elle vraiment ? Et si oui, sur quels thèmes ? Quels sujets préoccupent-ils le plus la population de l’hexagone en cette période électorale ? Nous sommes allés à la rencontre des Français pour le comprendre. Dans 4 villes de France.

Le premier tour de l’élection présidentielle approche à grands pas. Les candidats enchainent meetings et interviews. Ils débattent parfois vigoureusement, donnant l’image d’une France fracturée. L’est-elle vraiment ? Quels sont les sujets qui intéressent le + les Français dans cette campagne électorale ? Pour répondre à ces questions, Alain Duret et Anne-Sophie Bruyndonckx sont allés à leur rencontre dans différentes villes de France.

Pour ce premier épisode de " Fractures Françaises ", on s’intéresse au pouvoir d’achat. Direction Paris !