Fracture ou entorse : comment fonctionne la prise en charge des patients aux urgences ?

Petits bobos, plaies ou encore fractures, les prises en charge aux urgences sont différentes selon les besoins. Quand faut-il mettre un plâtre ? C’est l’objet de la chronique "Au cœur des urgences" du Dr Vanessa Wauters, médecin urgentiste, dans "La Grande Forme".

Après avoir été examiné, on juge de la gravité du cas et on voit s’il est nécessaire de faire une radio ou non. Les médecins redoublent de réflexion quand il est question des enfants car il faut éviter de faire subir des radiations aux enfants.