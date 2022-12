Fracture numérique : le fossé se creuse pour ceux qui n’ont pas les outils

Payer ses factures, savoir combien on a sur son compte en banque, inscrire les enfants à l’école ou remplir des documents à la commune, autant d’actions qui pour beaucoup, ne sont pas si banales. Dans notre société où le numérique s'impose à tous niveaux, le fossé se creuse entre les services administratifs de plus en plus informatisés, et les personnes qui ne sont pas outillées.

Pour aider les citoyens à mieux s’insérer dans la société, des initiatives telles que rendre du matériel informatique accessible au public, ou encore organiser des cours de français, de communication et d’informatique, voient le jour dans plusieurs communes. "On n'a pas d'ordinateur à la maison et chaque fois qu'on veut prendre un rendez-vous pour remplir des papiers, je passe par l'assistante sociale, mais il faut attendre deux ou trois jours. C'est parfois trop tard", explique Hafida, 42 ans.

Toutes ces personnes rencontrées dans les formations, ont bien compris la chose : impossible aujourd'hui de s'en sortir au quotidien sans maitriser l'informatique.