Fracture numérique : la situation s’aggrave, la moitié des Belges sont en situation de vulnérabilité numérique

On en fait tous l’expérience : il est devenu quasi impossible de joindre une voix humaine au téléphone à qui exposer sa demande. Un message nous renvoie au site numérique de l’institution. Il est donc de plus en plus nécessaire de se rendre sur internet pour réaliser des démarches et parfois, cela pose des difficultés.

En Belgique, la vulnérabilité numérique n’est pas la même pour tous : les personnes avec un faible taux de diplôme ou des faibles revenus sont plus à risque d’exclusion et le niveau d’éducation est de plus en plus déterminant. (Graphique n°2, en fin d’article)

C’est en Wallonie que le niveau de vulnérabilité est le plus élevé avec 49% des Wallons qui possèdent des compétences faibles dans le numérique ou qui ne sont tout simplement pas utilisateur. Pour la Flandre, ce chiffre atteint 46% et à Bruxelles, ce sont 39% des personnes qui sont dans ces situations.

Les évolutions sont marquantes par rapport à 2019 : les personnes avec de faibles compétences numériques sont en augmentation partout, surtout en Flandre. Le développement rapide de la numérisation au nord du pays ne s’accompagne pas d’une augmentation des compétences des internautes.