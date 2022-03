Fracture du pénis : comment la soigner et l’éviter ?

Les parties de jambes en l’air ne sont pas toujours une partie de plaisir. Et bien que la "fracture du pénis" est un évènement assez rare, cela peut arriver. Dans le pénis il n’y a pas d’os, ce n’est donc pas la même chose que de se casser un bras ou une jambe. Le mot "déchirure" serait peut-être plus approprié. Sous l’effet de l’excitation sexuelle, les corps caverneux présents à l’intérieur du pénis vont se remplir de sang. Et si, durant une étreinte passionnée, un mouvement est trop brusque et que l’on va très vite dans la pénétration ou encore, qu’on prend une position trop acrobatique, ces corps caverneux peuvent se rompre. Ça fait extrêmement mal, c’est très douloureux voire même traumatisant. On entend même un petit craquement. L’érection s’arrête de façon instantanée, le pénis se déforme et devient bleu.

Que faire en cas de "fracture" du pénis ?

La première chose à faire est de mettre de la glace enveloppée dans un linge, sur l’hématome. Ensuite, il faut courir aux urgences. Une prise en charge rapide est nécessaire pour éviter les conséquences lourdes par la suite : déformation de la verge et troubles érectiles. Ce genre de situation peut s’avérer gênante, mais il faut foncer aux urgences. Au plus tôt c’est pris en charge, au mieux c’est. Dans la plupart des cas aux urgences, on vous donnera un traitement anti-inflammatoire et des anti-douleurs. C’est très rare de passer par la case chirurgie.